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الكاف: تواصل نشاط مركز التلقيح رغم إضراب الأطباء العامين

2021/05/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دخل الأطباء العامون وأطباء الأسنان وصيادلة القطاع العام بولاية الكاف، اليوم الاثنين، في إضرابهم المقرر من اليوم إلى غاية يوم 05 ماي الجاري، استجابة للدعوة التي وجهتها نقابة القطاع لمنظوريها اثر فشل المفاوضات مع الحكومة حول جملة من المطالب المهنية

وسجل أطباء اقسام الاستعجالي حضورهم مع رفع الشارة الحمراء، في حين واصل مركز التلقيح بالكاف عمله بصفة طبيعة في مجال تقديم الخدمات المتصلة بتلقيح المواطنين الذين تمت دعوتهم لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح ضد وباء “كورونا”

وقال رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني ل(وات) أن حرية العمل والاضراب احترمت اليوم في الكاف، في إشارة الى تواصل نشاط هذا المرفق العمومي للصحة بالجهة

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