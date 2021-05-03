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توننداكس ينهي حصة الاثنين في المنطقة الخضراء

2021/05/03 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” ، حصة الاثنين، على ارتفاع بنسبة 6ر0 بالمائة عند 99ر7208 نقطة وسط تداولات في حدود 5ر3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة اسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات ، بنسبة 2ر4 بالمائة ليقفل على سعر 500ر1دينار، وقد شهد السهم تراجعا منذ بداية السنة بنسبة 21 بالمائة.

واقفل سهم الاتحاد الدولي للبنوك الحصة على ارتفاع بنسبة 2ر3 بالمائة ليقفل على سهر 600ر16دينار ، وسط حجم تداولات في حدود 380 ألف دينار.

وشهد مصنع الورق الخشبي بالجنوب تقهقرا بنسبة 5ر4 بالمائة ليقفل على سعر 190ر3 د، كما سجل سهم اسمنت قرطاج بدوره تراجعا بنسبة 9ر0 بالمائة ليقفل على سعر 220ر2 دينار، وليكون السهم الأكثر تداولا خلال الحصة مسجلا أرباحا بقيمة 972 ألف دينار.

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