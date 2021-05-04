توننداكس يغلق حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 55ر0 بالمائة

ارتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الثلاثاء عند الإغلاق ، بنسبة 55ر0 بالمائة ليدرك مستوى 7248 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق إجمالي تداولات في حدود 2ر10 مليون حصلت منها شركة “ليلاس” على 2ر3 مليون دينار منها وأنهت الشركة الجلسة على ارتفاع بنسبة 71ر0 بالمائة وسعر إقفال عند مستوى 690ر12 دينار.

وتصدر سهم بنك تونس العربي الدولي، قائمة الارتفاعات ،بنسبة 08ر6 دينار وأقفل على سعر 570ر64 دينار متبوعا بسهمي الكتروسار بنسبة 21ر5 بالمائة وسعر 010ر1 دينار و الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 19ر5 بالمائة وسعر 810ر0 دينار.

وتراجع، في المقابل، سعر سهم الشركة العامة للمصافي بنسبة 5 بالمائة وسعر إقفال في حدود 760ر0 دينار متبوعة بسهم التونسية للإيجار المالي والفاكتورنغ بنسبة 15ر3 بالمائة وسعر 690ر12 دينار.