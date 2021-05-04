تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

تحويل لحركة المرور إثر غلق النفق أمام مطار قرطاج

مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

بداية من اليوم: انطلاق العمل بالاجراءات الوقائية الاضافية لمجابهة كورونا..

سليانة: تسجيل 4 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا و27 إصابة جديدة في اليومين الماضيين

2021/05/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة خلال اليومين المنقضيين 4 حالات وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 4443 حالة مؤكدة.
وأفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الثلاثاء “وات” أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 11 إصابة بسليانة المدينة و4 ببوعرادة و3 ببرقو وإصابتين اثنتين بكل من معتمديات قعفور والكريب ومكثر وكسرى وإصابة واحدة بالعروسة.
وأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 21 حالة من بينها 7 بالإنعاش و18 بالمستشفيات المحلية.
يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بولاية سليانة بلغ منذ بداية الجائحة 195 حالة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn