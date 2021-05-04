سليانة: تسجيل 4 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا و27 إصابة جديدة في اليومين الماضيين

سجلت ولاية سليانة خلال اليومين المنقضيين 4 حالات وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 4443 حالة مؤكدة.

وأفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الثلاثاء “وات” أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 11 إصابة بسليانة المدينة و4 ببوعرادة و3 ببرقو وإصابتين اثنتين بكل من معتمديات قعفور والكريب ومكثر وكسرى وإصابة واحدة بالعروسة.

وأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 21 حالة من بينها 7 بالإنعاش و18 بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بولاية سليانة بلغ منذ بداية الجائحة 195 حالة.