باجة: شلل تامّ لعمل القباضات الماليّة نتيجة تواصل الاضراب الوطني ونقابة المالية بالجهة تعلن عن إضراب جهوى يوم الجمعة القادم

تعرف خدمات قطاع الماليّة بباجة شلل تام، نتيجة تواصل الاضراب الوطني الذي انطلق منذ 29 أفريل المنقضي ليتواصل إلى غاية اليوم 5 ماي.

وقد أعلن كاتب عام نقابة المالية بباجة، وسام بلغيث، في تصريح لـ(وات)، أنه تقرر الدخول فى اضراب جهوى يوم الجمعة 7 ماي الجاري.

وأفاد نفس المصدر، انه من ضمن أسباب الاضراب الجهوي، الاحتجاج على وضعية بعض القباضات المتداعية للسقوط في مختلف مناطق الجهة، ومنها قباضة نفزة، والمطالبة بتهيئتها، فضلا عن انجاز برنامج البناءات اعتبارا لصعوبة ظروف العمل.

وأضاف أن من بين هذه البناءات، مشروع بناء قصر المالية، الذي أكد ان الاعتمادات المخصصة له متوفرة، إلا أنه ظل معطلا نتيجة لجملة من الاشكاليات وبطء الاجراءات الادارية، اضافة الى المطالبة بصرف مستحقات اعوان المركز الجهوي للآداءات والمتخلدة منذ سنة 2019.