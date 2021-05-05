سوسة-كوفيد19: حالتا وفاة و54 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ إعادة فتح الحدود (27 جوان 2020) الى 738 حالة وفاة والى 746 منذ اول ظهور للوباء.

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها اليومية المحيّنة عن تسجيل 54 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، أمس الاحد، تم احصاؤها بعد القيام بـ229 تحليلا مخبريا ليرتفع اجمالي المصابين بالجهة منذ اعادة فتح الحدود الى 22 ألفا و126 مصابا شفي منهم 18 ألفا و893 مريضا.

ولا تزال حاليا 2495 حالة نشيطة خاضعة للمتابعة الطبية، تقيم من بينها 158 حالة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 36 منها باقسام الإنعاش.