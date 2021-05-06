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باجة: تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس “كورونا “

2021/05/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية باحة، امس الاربعاء، 39 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 15 اصابة بمعتمدية تبرسق، ورصدت بقية الاصابات بمدينة باجة (8 اصابات) وقبلاط (10 اصابات) ومجاز الباب (3 اصابات) ونفزة (اصابة واحدة) وتستور (حالتان).

ووصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الي 6101 حالة منها 30 اصابة بالسلالة البريطانية للفيروس وذلك من جملة 19025 تحليلا تم اجراؤها.

ولم تسجل امس اية حالة وفاة علما وان عدد الوفايات نتيجة الاصابة ب”كورونا” بباجة بلغ 194 حالة، وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 92,64 بالمائة بعد تسجيل تعافي 5651 شخصا حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.

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