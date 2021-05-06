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قرقنة: جيش البحر ينقذ 38 مهاجرا غير شرعي

2021/05/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر أمس الأربعاء 06 ماي 2021، 38 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب على وشك الغرق بالموقع شمال شرق العطايا بقرقنة من ولاية صفاقس على بعد حوالي 58 كم داخل المياه الإقليمية التونسية.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين وهم من جنسيات افريقية مختلفة ،تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، من بينهم 6 نساء، بعد التنسيق بين مركز تنسيق البحث والإنقاذ بتونس التابع لجيش البحر ومركز الإغاثة بروما.

وأفادوا أنهم أبحروا من سواحل قرقنة في الليلة الفاصلة بين 4 و5 ماي، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي. وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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