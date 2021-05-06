المهدية : تسجيل وفاة 3 أشخاص و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الخميس، وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد أصيلو معتمديات الشابة وسيدي علوان وأولاد الشامخ.

واظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ158 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عادت اهمها للدائرة الصحية بالمهدية بواقع 27 إصابة.

وسجلت دائرة الجم 14 إصابة تلتها شربان (13) والشابة (03) والسواسي (02) فيما رصدت إصابة واحدة بكل من سيدي علوان وأولاد الشامخ.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 11229 من بينها 9880 حالة شفاء و328 حالة وفاة و1021 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 527 مواطنا، اليوم، جرعة تلقيح ضد الفيروس ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 17719 من بينهم 4861 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

يشار إلى أن نسبة إشغال أسرّة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر وصلت أقصاها منذ ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس.