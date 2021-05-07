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وزارة الصحة تشرع قريبا في استخدام لقاح “أسترازينيكا” بعد إذن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا باستعماله

2021/05/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تشرع وزارة الصحة قريبا في استخدام اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” للفئة العمرية التي تفوق 60 عاما بعد حصوله على موافقة اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وفق ما كشفه اليوم الجمعة وزير الصحة فوزي مهدي.
وقال وزير الصحة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب اجتماعه بوفد عن نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، إن وزارة الصحة ستبدأ قريبا في استخدام نحو 100 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.
وكانت تونس حصلت على هذه الدفعة من لقاح “استرازينيكا” في إطار المبادرة العالمية “كوفاكس” لكنها أرجأت استعمالها الى حين التثبت من سلامة هذا اللقاح.
وأضاف إن تونس ستتلقى خلال الشهر الجاري كمية جديدة من لقاح “أسترازينيكا” تصل إلى 150 ألف جرعة، فضلا عن دفعة جديدة من اللقاح الروسي “سبوتنيك” في اطار صفقة شراء مباشرة.
وأشارت سابقا تقارير إلى وجود احترازات لدى بعض الدول بشأن استخدام لقاح “أسترازينيكا” نتيجة احتمال وجود علاقة بين استخدامه وحدوث حالات نادرة من اضطرابات تخثر الدم.
لكن وزير الصحة فوزي مهدي أكد اليوم أن اللّجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أذنت مؤخرا باستعماله بعد ثبوت سلامته ونجاعته في التوقي من فيروس كورونا بالنسبة للفئة العمرية الأكثر من 60 عاما.
وأشار أيضا إلى وصول 80 ألف جرعة أسبوعيا إلى تونس بانتظام من اللقاح الألماني الأمريكي “فايزر”، في انتظار وصول 250 ألف جرعة من لقاح “فايزر” عن طريق المبادرة العالمية “كوفاكس” لكن دون تحديد موعد دقيق لتسلمها.

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