بلدية أريانة تصدر قرارا خاصا بتراتيب الحجر الصحي الشامل

عملا بالقرار الحكومي القاضي بفرض حجر صحي شامل من 9 الى 16 ماي الجاري والبلاغ الصادر عن وزارة التجارة، قرّرت بلدية أريانة اليوم السبت منع كل التجمّعات والاحتفالات بما فيها الثقافية والرياضية والعائلية بالمدينة وتعليق ارتياد دور العبادة وبالإضافة إلى غلق كل الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلاّت الخدمات بالمدينة وغلق الأسواق اليومية بمختلف دوائر المدينة.

وقرّرت البلدية وفق بلاغ السماح بمواصلة نشاط المحلات التجارية للمواد الغذائية الموجودة خارج الأسواق اليومية، وتحديدا التغذية العامة واللحوم والدواجن والخضر والغلال والأسماك والمخابز إضافة إلى سوق الجملة للخضر والغلال والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى ومحلاّت بيع المرطبات ومحلات بيع المواد الصحية مواد التنظيف.