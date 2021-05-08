قفصة : ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا بقفصة إلى 376 ورصد 35 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 376 وفاة بعد أن أحصت إدارة الصحة خلال ال 24 ساعة الأخيرة وفاة شخصين من معتمديتي أم العرائس و القصر بسبب هذا الوباء.

وحسب إدارة الصحّة بقفصة فإن عشرة أشخاص من معتمديات السند والمظيلة وقفصة الشمالية والقصر وسيدي عيش وأم العرائس , قد فارقوا الحياة خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بعد إصابتهم بهذا الفيروس.

من ناحية أخرى أعلن المدير الجهوي للصحة يوم السبت عن رصد 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد صدور نتائج دفعة جديدة من فحوصات الكشف عن هذا المرض (97 عيّنة ) أي بنسبة إيجابية للتحاليل بلغت 36 بالمائة.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا كشفت عنه إدارة الصحّة بقفصة يبلُغ حاليا عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس بالجهة 294 شخصا ، يتوزّعون على كلّ معتمديات الولاية بإستثناء معتمدية قفصة الشمالية التي أصبحت منذ يومين خالية من الفيروس، وذلك بعد أن ظلّت ولفترة مُدرجة ضمن المناطق ذات الإنتشار المُرتفع لفيروس كورونا.

ويقيم ما لا يقلّ عن 60 مصابا من بين هؤلاء المصابين في أقسام “كوفيد 19” بمستشفيات قفصة والمتلوي وأم العرائس والرديف.

وطالت عدوى فيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 6077 شخصا من ولاية قفصة ، تُوُفّي من بينهم 376 مصابا وتعافى 5407 شخصا.