تسجيل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 8 ماي الحالي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء الأحد ، أنها سجلت بتاريخ 8 ماي 2021، 79 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 11429حالة.

كما سجلت 1301 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 5295 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 277ألفا و497 شخصا، بعد تعافي 1299 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ2518 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 490 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 138مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

وتلقى أمس السبت 8 ماي 2021 الموافق لليوم 57 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، 20614 شخصا التطعيم، منهم 11167 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ اليوم الأحد، أن اجمالي الملقحين ارتفع بذلك الى 499369 ملقحا منهم 350426 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و148943 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية