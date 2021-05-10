صفاقس: عودة المنحى التصاعدي للوفايات بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية صفاقس خلال الساعات ال24 الاخيرة، 10 وفايات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” و103 اصابات جديدة، مقابل تعافي 346 شخصا، مما يرفع اجمالي الوفايات بالجهة بسبب الوباء منذ ظهوره الى 978 حالة وفاة، والاصابات الى 33243 اصابة من بينها 30548 حالة تعاف.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الاصابات الجديدة بالفيروس تم رصدها من ضمن 362 تحليلا مخبريا اجري امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

ويقيم حاليا، حسب المعطيات الواردة في ذات البلاغ، 29 مريضا باقسام العناية المركزة، و215 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، فيما يقيم 60 مريضا في المصحات الخاصة بالجهة.