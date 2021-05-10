رئيس الحكومة: “استثمارات الشركات التونسية خارج حدود الوطن دلالة على تميز الكفاءات التونسية”

أكد رئيس الحكومة ، هشام المشيشي دعمه لكل الشركات التونسية التي تستثمر في الخارج وتشغل اليد العاملة التونسية، مبيّنا أن مثل هذه الشركات تقيم الدليل على نجاح الكفاءات التونسية في الخارج وقدرتها على اكتساح الأسواق العالمية وخلق الثروة ، وذلك خلال زيارته صباح اليوم الاثنين مقر المجمع الصناعي التونسي كوفيكاب “COFICAB” المختص في صناعة كوابل السيارات بمدينة “قواردا” البرتغالية.

كما تحوّل رئيس الحكومة إلى مركز البحوث والتطوير التابع للمجمع، وتوقف عند استعمالات التكنولوجيات الحديثة وتطويعها لتطوير صناعة مكونات السيارات وما حققته هذه الشركة التونسية، والتي انطلقت كمؤسسة اقتصادية محلية، لتصبح شركة عالمية ذات صيت في مجال صناعة مكونات السيارات.

وقدم الرئيس المدير العام للمجمع ،هشام اللومي بسطة عن هذا المصنع التونسي المنتصب في البرتغال منذ سنة 1993، والمختص في صناعة كوابل السيارات وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية والأنظمة الالكترونية.

وسلط اللومي الضوء على توجهات السوق العالمية ،والمجمع للاستثمار في القطاع الواعد لصناعة السيارات و التي تعتمد استعمال التكنولوجيات الجديدة لسيارات المستقبل ،خاصة السيارات الكهربائية وما توفره من اقتصاد في الطاقة .

ويشغل مصنع “قواردا” 800 شخص بين إطارات وعمال، ويمتلك مجمع “كوفيكاب” الدولي عددا من المصانع في 13 دولة في العالم.

يشار الى ان رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية يؤدي زيارة عمل إلى البرتغال تستمرّ ليوميْن (10 و11 ماي)، حيث التقى وزير الداخلية البرتغالي، “إدواردو كابريتا” وتباحثا المسائل المتعلقة بالهجرة والتنمية المتضامنة.

ويشارك رئيس الحكومة، غدا الثلاثاء، في الاجتماع الأوروبي الإفريقي حول الهجرة. ويلقي كلمة بالمناسبة. كما سيلتقي قبل انطلاق المؤتمر الوزير الأول البرتغالي “أنطونيو كوستا”، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.