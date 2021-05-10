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وزارة الصحة: تطعيم 19169 شخصا بتاريخ 9 ماي الجاري

تسجيل 39 حالة وفاة و1024 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 09 ماي الجاري

2021/05/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين عن تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و1024 اصابة جديدة من جملة 5803 تحليلا مخبريا ،وذلك بتاريخ 09 ماي الجاري ليرتفع اجمالي عدد الوفايات بالفيروس الى نحو 11468 حالة وفاة ،فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 321 الفا و837 اصابة.
كما بلغ اجمالي عدد المتعافين 279 الفا و634 شخصا بعد تماثل 2137 حالة للشفاء.
ويبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة حاليا جراء الفيروس التاجي 2498 شخصا ،فيما تم احصاء نحو 489 شخصا يقيمون باقسام الانعاش بالقطاعين العمومي والخاص و142 شخصا يخضعون للتنفس الاصطناعي وفق ذات البلاغ.

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