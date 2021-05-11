رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدين بشدة “الجرائم البربرية للعصابات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني”

عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة “لما ترتكبه العصابات الصهيونية من جرائم بربربة ضد الشعب الفلسطيني”.

ودعت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، المنظمات الحقوقية والإنسانية، الوطنية والدولية، إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفسلطيني، مشددة على ضرورة “وقف كل أشكال الاعتداءات والممارسات التعسفية البربرية”.

وطالبت الهيئات المختصة بالأمم المتحدة، “باتخاذ المواقف التي تمليها عليها المرجعيات المتفق عليها، وتحاسب الكيان الصهيوني على ممارسته الاستعمارية الهمجية وحمله على الالتزام بالتشريعات الأممية الخاصة بالاستعمار”.

كما طالبت السلط التنفيذية والتشريعية، بعقد اجتماعات طارئة، “من أجل اتخاذ موقف يذهب إلى إيقاف المجازر التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني وتقنين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وقد نددت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بموقف الولايات المتحدة الأمريكية “الداعم للكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني في أرضه واستقلاله وسيادته على نفسه”، حسب نص البيان ذاته.

يُذكر أن عددا من الأحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني، نظمت وقفة ظهر اليوم الثلاثاء بساحة القصبة، “دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه العدوان الصهيوني”.