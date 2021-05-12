الكاف: تسجيل حالة وفاة و49 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار وباء “كورونا” المستجد بالجهة عن تسجيل حالة وفاة و49 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 121 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 ماي الجاري

وارتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 262 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8208 حالات، تماثل منها 7819 شخصا للشفاء

كما أظهرت نتائج التحيين استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 58 شخصا منهم 13 في اقسام الانعاش والعلاج المركز، وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى حدود 391 شخصا، وهم يمثلون حصيلة الاصابات الجملية بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة