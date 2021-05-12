بنزرت: المراقبة الاقتصادية ترفع 745 مخالفة خلال شهر رمضان

افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة (وات) بان الفرق الرقابية المشتركة بالجهة اجرت خلال شهر رمضان اكثر من 6550 عملية مراقبة اسفرت عن رفع 745 مخالفة اقتصادية.

وبين بن خليفة ان ابرز المخالفات التي تم تسجيلها شملت بالخصوص قطاع المواد الغذائية ب307 مخالفات اقتصادية (اي حوالي 45 % من مجموع المخالفات)، ثم قطاع الخضر والغلال ب182 مخالفة (26 % من مجموع المخالفات) فقطاع المخابز والمرطبات ب180 مخالفة (24% من مجموع المخالفات)، وقطاع اللحوم والدواحن والاسماك بعدد 97 مخالفة

وتعلقت اهم المخالفات المسجلة، وفق ذات المصدر، بعدم إشهار الأسعار ب208 مخالفات، والترفيع في الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية ب180 مخالفة، وغياب الفوترة ب138 مخالفة، الى جانب إستعمال آلات وزن غير قانونية بعدد 124 مخالفة، وعدم ضمان صحة وسلامة المنتجات ب47 مخالفة، والتلاعب بالمواد المدعمة ب23 مخالفة، وأيضا الاحتكار والمضاربة والامتناع عن البيع ب17 مخالفة.

وتتكون الفرق الرقابية المشتركة من مصالح التجارة والامن والحرس الوطني والشرطة البلدية والديوانة والصحة والفلاحة، وتم تكوين 242 فريقا رقابيا منهم 131 فريقا رقابيا تركز عملهم في اسواق التفصيل والمحلات المفتوحة للعموم و54 فريقا رقابيا في اسواق الجملة و20 فريقا في وحدات الصنع والانتاج و15 فريقا في مخازن التبريد و25 فريقا على الطرقات .