سليانة: تسجيل 3 حالات وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء، 3 حالات وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 205 حالات والإصابات إلى 4746 إصابة مؤكدة.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، اليوم الإربعاء، لـ”وات”، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 34 إصابة بسليانة المدينة، و13 ببرقو، و7 بالروحية، و6 بالكريب، و8 بمكثر، وإصابتين بسيدي بورويس، وإصابة واحدة بكل من قعفور وبوعرادة.

وأضاف الصغير، أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة يبلغ حاليا 22 حالة، من بينها 7 بالانعاش، و10 بالمستشفيات المحلية.