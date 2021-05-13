قابس: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

افاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات)بأن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 85 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 38 من هذه التحاليل قد وردت نتيجتها “ايجابية”

واشار حمدي إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 12 اصابة بالحامة و09 اصابات بمارث و06 اصابات بمطماطة الجديدة و05 اصابات بقابس الجنوبية و04 اصابات بقابس المدينة واصابة واحدة بكل من قابس الغربية ومنزل الحبيب

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 12635 شخصا من بين 13134 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 499 حالة من بينها 126 حالة بقابس الجنوبية و99 حالة بمارث و79 حالة بالحامة.