المنستير: كورونا: تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة

سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر بولاية المنستير ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الفا الجائحة وإلى غاية 11 ماي الجاري إلى 499 وفاة، كما تم تسجيل 44 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الجملي للاصابات الى 18 الفا و650 اصابة .

وسجلت الجهة كذلك 120 حالة تعافي جديدة ، ليبلغ، عدد حالات الشفاء إلى 16 ألفا و923 حالة تعافي وذلك وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتواصل تراجع عدد الحالات النشطة بالجهة إلى 1234 حالة إلى غاية 11 ماي الجاري مقابل 1311 حالة نشطة إلى حدّ 10 ماي 2021. وتقيم 82 حالة مصابة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وقد تطورت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 51 فاصل 9 في المائة.

وشهدت الجهة الصحية المنستير خلال 13 يوما الأخيرة وإلى غاية 11 ماي الجاري تراجع تصنيف الولاية من ولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا إلى مرتفع بعد انخفاض المعدل الجهوي للإصابات إلى 97 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

ورغم ذلك توجد بالجهة ود خمسة معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا وهي المنستير والوردانين والساحلين، وخمسة معتمديات أخرى وهي طبلبة وقصر هلال والبقالطة وصيادة لمطة بوحجر وزرمدين على مستوى اختطار مرتفع، و3 متعتمديات وهي المكنين وجمال وبني حسان على مستوى اختطار متوسط.