الغنوشي يؤكد في مكالمة هاتفية مع هنية ومشعل ضرورة تدخل دولي عاجل وتوحيد الصف العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية

أبرز راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب، خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس الخميس، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية وخالد مشعل رئيس الحركة بالخارج، ضرورة التعجيل بتدخل دولي لوضع حد لاعتداءات قوات الإحتلال في فلسطين، وأهمية توحيد الصف العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.

وحيا رئيس البرلمان، صمود الشعب الفلسطيني أمام الهجمة الأخيرة ضده، مؤكدا أن البرلمان التونسي مُلتزم بواجبه التاريخي تُجاه القضية الفلسطينية باعتبارها أمّ القضايا، ويحرص على دعم الحقّ الفلسطيني في المحافل الدولية.

وجدد إدانته لاعتداءات قوات الاحتلال واستهداف المدنيين والأطفال بقطاع غزة، واستنكاره للانتهاكات المستمرّة لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن تونس طالبت أول أمس الاربعاء، خلال أشغال اتحاد البرلمان العربي، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، والتنسيق اللازم لتقديم كل انواع الدعم للشعب الفلسطيني الباسل.

كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين، أمام سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى ومع تواصل القصف العشوائي للأحياء السكنية، مذكرا بأن قصف المدنيين وتهجير السكان يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي.

من جهته، أطلع اسماعيل هنية رئيس البرلمان، على تطورات الوضع الخطير في قطاع غزة، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها تونس في سبيل القضية الفلسطينية، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.

أما خالد مشعل، فقد أكد صمود الشعب الفلسطيني وارتفاع معنوياته أمام تصعيد قوات الاحتلال، مُبرزا أهمية تكاتف وتوحدّ كافة القوى الفلسطينية لدحر العدوان الغاشم، وواجب تضامن الشعوب العربية والاسلامية مع الشعب الفلسطيني.

يشار الى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين منذ يوم الإثنين الفارط قد ارتفع إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا و15 سيدة و621 جريحا.

وقد اندلعت المواجهات اليومية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي منذ نهاية الأسبوع الفارط، على خلفية محاولة مستوطنين السيطرة على منازل تعود لفلسطينيين بمنطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بدعوى أن عائلات يهودية عاشت في تلك المنازل وفرّت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.