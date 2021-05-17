المنستير: 18 ألفا و755 إصابة بفيروس “كورونا” منها 506 وفيات و17 ألفا و326 حالة تعافي منذ مارس 2020

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير منذ بداية جائحة “كورونا” وإلى غاية 15 ماي الجاري، مجموع 18 ألفا و755 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 506 وفيات، و17 ألفا و326 حالة تعافي، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتعدّ الجهة إلى غاية 15 ماي الجاري، 923 حالة نشطة، و74 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، منها 43 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و7 حالات بالمصحات الخاصة.

وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “الكوفيد”، 46 فاصل 8 في المائة، وفي قسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة 72 فاصل 7 في المائة.

وحافظت ولاية المنستير خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 15 ماي، على مستوى اختطار مرتفع بنسبة إصابات جهوية بلغت 76 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، كما حافظت معتمديات الساحلين (150 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن)، وبنبلة (121 إصابة) والمنستير (120 إصابة) والوردانين (107 إصابة) على مستوى اختطار مرتفع جدّا.

أما معتمديات طبلبة، وقصيبة المديوني وقصر هلال، والبقالطة فقد حافظت على مستوى اختطار مرتفع، إذ تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 90 إصابة و55 إصابة، ومعتمديات جمال، وصيادة لمطة بوحجر، وزرمدين، وبني حسان على اختطار متوسط أين تراوحت الإصابات بين 45 إصابة و21 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتطور مجموع الأشخاص الملقحين في الجهة خلال الفترة 13 مارس 2021- 16 ماي 2021 على مستوى المركزين الجهويين للتلقيح ضدّ “كوفيد 19” بالمنستير وقصر هلال، إلى 29 ألفا و55 شخصا، من بينهم 14 ألفا و931 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.