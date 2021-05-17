قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريس: رئيس الدولة يدعو الى معالجة الأزمات ومحاربة الإرهاب في افريقيا حتى تتفرغ شعوبها للإعمار والتنمية

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقائه بعد ظهر الاثنين بباريس، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، فليكس تشيسكيدى، إلى حسن استثمار الثروات البشرية والطبيعية الهامة التي تتوفر عليها افريقيا ومعالجة الأسباب العميقة للأزمات فيها ومحاربة الإرهاب حتى تتفرغ شعوب القارة لجهود الإعمار والتنمية

وأكد رئيس الدولة، خلال اللقاء، الذي انتظم في اطار مشاركته في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية المزمع عقدها غدا الثلاثاء، تمسك تونس ببعدها الإفريقي وما يحدوها من عزم على مزيد تطوير علاقات الأخوة والتعاون التي تجمعها بجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق، أيضا، إلى مميزات مناخ الاستثمار في تونس وما يوفره من مزايا وفرص هامة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ولفت الرئيس فليكس تشيسكيدي، من جانبه، الى العلاقات القائمة بين تونس والكونغو الديمقراطية معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والفلاحة، وتطوير التعاون الثنائي في قطاعات النقل والتعليم العالي والصحة.

واتفق الرئيسان على ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة بين البلدين.

كما وجه رئيس الجمهورية دعوة لزيارة تونس إلى الرئيس فليكس تشيسكيدي الذي رحب بها ووعد بتلبيتها قريبا.