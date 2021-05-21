المهدية: وفاة مواطن وإصابة 44 آخرين بفيروس كورونا المستجد

فارق مواطن أصيل معتمدية السواسي الحياة، الجمعة، عن سن ناهز 63 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ130 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 44 إصابة جديدة، توزعت بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 15 بقصور الساف و14 بسيدي علوان.

ورصدت الدائرة الصحية بالمهدية 6 إصابات جديدة، مقابل 4 بالشابة وإصابتين (02) بكل من السواسي وأولاد الشامخ وإصابة واحدة بالجم.

وتماثل، في المقابل، 72 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، 10948 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 11852 من بينها 353 حالة وفاة، و551 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 592 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 25334 من بينهم 9582 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.