توننداكس ينهي اسبوعه على ارتفاع في حدود 9ر0 بالمائة وسط نسق تداول متواضع

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، أسبوعه الممتد من 17 الى 21 ماي 2021 على ارتفاع بنسبة 9ر0 بالمائة مدركا 7428 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وسجلت السوق نسق معاملات متواضع في ظل غياب تداول لكتل اسهم وبلغ اجمالي التداولات زهاء 8ر29 مليون دينار علما وان شركة وان تاك هولدينغ حصلت على حصة قاربت 3ر7 مليون دينار.

وتصدر سهم سيتي كار، قائمة الأسهم الاكثر نشاطا، عبر ارتفاع بلغ زهاء 1ر8 بالمائة مما رفع سعر السهم الى 500ر10 دينار في حين ارتفع سهم ادوية بنسبة 2ر6 بالمائة ليقفل الاسبوع على سعر 940ر4 دينار.

وتكبد سهم المعامل الآلية بالساحل، اكبر التراجعات، بنسبة قاربت 10 بالمائة مما خفض سعره الى 720ر0 دينار وسط تداولات في حدود 6 الاف دينار

14020176 18:19:00

21-05-2021 توننداكس ينهي حصة الجمعة مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة

14020176

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توننداكس ينهي حصة الجمعة مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة

تونس 21 ماي 2021 – وات – ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس ، الجمعة عند الاغلاق، بنسبة 3ر0 بالمائة مدركا 7428 نقطة وفق بيانات الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت السوق تداول زهاء 5ر6 مليون دينار استحوذت شركة وان تاك القابضة على 4ر1 مليون دينار منها وانهي سهم الشركة الحصة عل تراجع بنسبة 6ر0 بالمائة وسعر 300ر12 دينار.

وتصدر سهم آرليكيد تونس، قائمة الارتفاعات، بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 800ر115 دينار في حين ارتفع سهم ادوية بنسبة 4 بالمائة واقفل على سعر 940ر4 دينار.

وتراجع سهم الكمياء بنسبة 5ر4 بالمائة واقفل الجلسة على سعر 290ر42 دينار

14020118 18:17:00

21-05-2021 جولان المترو رقم 5 على سكة واحدة بين محطتي الياسمينات و الانطلاقة بداية من 22 ماي الى 17 جوان 2021

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جولان المترو رقم 5 على سكة واحدة بين محطتي الياسمينات و الانطلاقة بداية من 22 ماي الى 17 جوان 2021

تونس 21 ماي 2021 – وات – أعلنت شركة نقل تونس ان حركة جولان الـمترو رقم 5 بين محطتي “الياسمينات” و “الانطلاقة” ستكون على سكة واحدة بداية من يوم السبت 22 ماي 2021 إلى غاية يوم الخميس 17 جوان 2021

وبينت الشركة في بلاغ لها، ان حركة المرور على مستوى المفترق مع نهج 6691 بحي ابن خلدون ستشهد تحويرا جزئيا بداية من يوم الجمعة 21 ماي 2021 على الساعة الخامسة مساء إلى غاية يوم السبت 19 جوان 2021

واضافت انه سيتم غلق المفترق من الجهتين على مستوى حرمة السكّة الحديدية في حدود تقاطع السّكّة مع الطّريق في حين ستكون حركة جولان مرور السيارات بصفة استثنائيّة خلال هذه المدة.

وسيتاح مرور العربات ، بالنسبة للقادمين من الطريق الجهويّة رقم 130 والقاصدين حي ابن خلدون عبر نهج 6691 ، عبر نهج قعفور ومنه شارع الود ثمّ نهج الغربي العيساوي.

ويمكن للعربات القادمة من نهج 6691 والقاصدين الطريق الجهويّة رقم 130 ، المرور عبر نهج الشّهيد السويح الفرجاني ومنه شارع الود ثمّ نهج قعفور.