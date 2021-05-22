مقطع فيديو يكشف تورط 3 أنفار في انتحال صفة أمنيين و ترويع المواطنين

وقعت عصابة تتكون من ثلاثة أنفار في قبضة أبطال فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير روعت مستعملي الطريق بسلبهم منتحلين صفة أعوان أمن وتم حجز معدات كانوا يستعملونها في دورية أمنية وهمية بعد نصب كمين محكم من طرف زملائنا.

وكان ذلك على إثر تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” مفادها قيام عدد ثلاث أنفار بالزي المدني وعلى متن سيارة بالقيام بدورية أمنية وهمية وفي وقت وجيز تم القاء القبض عليهم.

تم إعلام النيابة العمومية بالمنستير التي أذنت بالاحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة لكشف جميع ملابسات الحادثة.