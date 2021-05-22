المهدية: الفرق الطبية ترصد 5 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالمهدية، السبت، وفاة 5 مصابين بالفيروس. وتوزعت حالات الوفاة الجديدة بمعتمديات السواسي (مواطن يبغ من العمر 83 سنة) والمهدية (72) والشابة (62) قصور الساف (71) ومعتمدية الجم ( 75عاما).

وأظهرت نتائج تحاليل طبية لـ334 عينة. تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 28 بالدائرة الصحية بالمهدية و23 بالشابة و9 بكل من السواسي والجم.

وسجلت الدائرة الصحية ببومرداس 8 إصابات مقابل 5 بشربان و4 بقصور الساف وإصابة واحدة بدائرة سيدي علوان.

وتماثل، من جهة أخرى، 53 مصابا للشفاء التام مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 10996 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 11939 إصابة من بينها 358 حالة وفاة و585 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 793 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 26127 من بينهم 10203 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.