مقطع فيديو يكشف تورط 3 أنفار في انتحال صفة أمنيين و ترويع المواطنين

هكذا سيكون الطقس اليوم

كورونا: 52 حالة وفاة و1159 إصابة جديدة بالفيروس

إلقاء القبض على 11 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة

المناضل الوطني احمد المستيري في ذمة الله

2021/05/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, متفرقات

فقدت تونس صباح اليوم الأحد المناضل الوطني وأحد أبناء الحركة الوطنية أحمد المستيري عن عمر يناهز ال96 عاما.
ونعى رئيس الحكومة هشام مشيشي الفقيد في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة ، متقدما لعائلته وذويه باحر التعازي.
ويعد احمد المستيري من أبرز المناضلين الوطنيين زمن الاستعمار ومن بناة الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال.
وتقلّد عديد المناصب الوزارية على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية ، قبل أن يؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978.
وقد تم ترشيحه خلال الحوار الوطني سنة 2013 لترؤس الحكومة التونسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn