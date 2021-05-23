المناضل الوطني احمد المستيري في ذمة الله

فقدت تونس صباح اليوم الأحد المناضل الوطني وأحد أبناء الحركة الوطنية أحمد المستيري عن عمر يناهز ال96 عاما.

ونعى رئيس الحكومة هشام مشيشي الفقيد في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة ، متقدما لعائلته وذويه باحر التعازي.

ويعد احمد المستيري من أبرز المناضلين الوطنيين زمن الاستعمار ومن بناة الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال.

وتقلّد عديد المناصب الوزارية على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية ، قبل أن يؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978.

وقد تم ترشيحه خلال الحوار الوطني سنة 2013 لترؤس الحكومة التونسية.