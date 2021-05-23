الكاف: تسجيل حالة وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

اعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة، عن تسجيل حالة وفاة و50 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس التاجي، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 102 عينة رفعت بتاريخ 21 ماي.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 284 شخصا، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8675، تماثل منها 8258 للشفاء.

كما أظهر التقرير اليومي الجديد لذات الادارة استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 64 شخصا، منهم 12 في أقسام الإنعاش والعلاج المركز، وكذلك عدد الخاضعين إلى الحجر الصحي في حدود 417 شخصا.