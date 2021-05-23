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درجات الحرارة تسجل ارتفاع..

2021/05/23 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الاحد، لتتراوح القصوى بين 35 و41 درجة باغلب الجهات باستثناء السواحل الشرقية وأقصى الشمال حيث تكون بين 24 و29 درجة.
وستساهم هذه الطاقة الحرارية، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية وبأقصى الشمال ترافقها أمطار متفرقة ومحلية.
الرياح قوية نسبيا قرب السواحل والبحر متموج إلى مضطرب.
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23-05-2021 وكالة تونس افريقيا للانباء تفتتح نشرتها الاخبارية

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