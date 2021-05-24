15 قتيلا و37 جريحا في حوادث طرقات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومرصد سلامة المرور يعتبر الحصيلة مفزعة

سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي وتحديدا أيام الجمعة والسبت والأحد (21 و 22 و 23 ماي الجاري ) 15 قتيلا و37 جريحا نتيجة حوادث المرور.

واعتبر المرصد في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين تلقت “وات ” نسخة منه ان هذه الحصيلة تعد “مفزعة”، مؤكدا ان الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بعدد من ولايات الجمهورية هي الافراط السرعة و المجاوزة الممنوعة و عدم احترام الأولوية، إلى جانب مخالفة المترجل شق الطريق دون انتباه.

ودعا المرصد في هذا السياق جميع السلط الجهوية منها بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف إستهتار بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات بكل صرامة الى جانب العمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها

كما حث المرصد في بلاغه كل النسيج الجمعياتي و المؤسساتي في كل الجهات إلى الإنخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية و التحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق، و إلى الإستعمال الآمن للفضاء المروري

واشار المرصد من جهة اخرى الى الدعم الكبير الذي يعول عليه من قبل مختلف وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة بكل الولايات وذلك بهدف ايلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية القصوى

وفسر في هذا السياق ان ايلاء الاهمية لهذا الموضوع تكون من خلال توجيه البرامج الاعلامية نحو توعية كل شرائح مستعملي الطريق و توجيههم نحو الإحترام الكامل لمقتضيات قانون الطرقات خصوصا فيما يتعلق بعدم الافراط في السرعة و المجاوزة الممنوعة و عدم احترام الأولوية الى جانب تسليط الضوء على دور اللجان الجهوية للسلامة المرورية ومتابعة ما تقوم به من اجراءات وانشطة على المستوى الجهوي

وجدير بالتذكير فقد سجل المرصد الوطني لسلامة المرور منذ غرة جانفي 2021 والى غاية يوم 23 ماي 2021 ، 347 قتيلا و 2440 جريحا وذلك جراء 1729 حادثا بمختلف طرقات البلاد و تعود اهم اسباب هذه الحوادث الى السهو وعدم الانتباه و الإفراط في السرعة وعدم احترام الاولوية وشق الطريق