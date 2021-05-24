تطاوين: المبنى الجديد لقسم “كوفيد “19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين يدخل حيز الاستغلال

دخل المبنى الجديد لقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، اليوم الاثنين، حيز الاستغلال الفعلي بعد قرابة شهر من تاريخ تسليمه لادارة المستشفى وافتتاحه من قبل والي الجهة، حيث استقبل اليوم 4 مصابين بفيروس “كورونا” يخضعون للعلاج مع التنفس الصناعي احدهم في حالة انعاش، حسب ما افاد به مصدر من هذا القسم في تصريح لـ”وات”.

ويعود هذا التأخير، حسب مصادر مسؤولة في المستشفى، الى اشتراط النقابة انتداب المزيد من الاطارات الطبية وشبه الطبية، التي يشكو هذا القسم من نقص في أعدادها منذ احداثه قبل اكثر من سنة الى حد الان، حيث يشتغل طبيب انعاش وحيد في قسمي كوفيد 19 وقسم الانعاش وعدد قليل من الممرضين.

وتجاوزت كلفة هذا القسم نصف مليون دينار اضافة الى تجهيزه بحوالي 500 الف دينار مساهمة من المجلس الجهوي، وهو قادر على استيعاب 22 سريرا مزودا بالاكسيجين، منها 6 اسرة خاصة بالانعاش الطبي ويتميز بمواصفات عالية من حيث المرافق والتجهيزات الطبية المتطورة، ويأتي إحداثه بمبادرة من مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية “تطاوين للمشاريع” وجمعية “تطاوين الخير”.

وامام ارتفاع عدد المصابين المحتاجين للرعاية الطبية والتنفس الاصطناعي تم اخلاء قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بتطاوين وتخصيصه لمرضى الكوفيد الذين تستوجب حالتهم الايواء بالمستشفيات.