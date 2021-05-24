تطعيم نحو 22830 شخص باللقاح المضاد لكورونا يوم الأحد 23 ماي 2021

تلقى يوم الاحد 23 ماي الجاري 22827 شخصا التلقيح المضاد لفيروس كورونا، ليصل العدد الجملي للملقحين في تونس 788578 شخص، وفق بلاغ صادر ظهر اليوم الاثنين عن وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة ان اجمالي الملقحين يتوزع الى 528834 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و259744 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية إلى حدود أمس الأحد، الموافق لليوم 72 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا.

وبلغ العدد الإجمالي للمسجّلين في منصة “ايفاكس” الخاصة بالتلقيح 1 مليون و925 ألفا و300 مسجل الى حدود الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 24 ماي.

‏‏وجدّدت وزارة الصحة دعوتها لكل الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات المتوفرة.