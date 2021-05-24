وزير الصحة يؤكد العمل على اعداد خارطة طريق لتطوير المنظومة الصحية بولاية قابس

تعمل وزارة الصحة على إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير المنظومة الصحية بولاية قابس، وفق ما أعلنه وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح إعلامي على هامش زيارته عشية اليوم الاثنين الى المستشفى الجهوي بقابس.

وأضاف مهدي انه سيقع أيضا وضع مخطط مديري يتحدد على ضوئه الهيكل الصحي الذي ينبغي تطويره بكل معتمدية بجهة قابس حتى يوفر على الاقل 80 بالمائة من الخدمات الطبية للمواطنين ويضمن الاستمرارية الطبية.

وبين انه يجري الاشتغال على انجاز كل المشاريع الصحية المبرمجة بجهة قابس وفي مقدمتها المستشفى الجامعي الجديد الذي سيشتمل على كل الاختصاصات الطبية، مشيرا الى ان إشكاليات إدارية وترتيبية قد تسببت في تعطيل تلك المشاريع ويتركز العمل حاليا على معالجتها، وخاصة منها مشروع وحدة المعالجة بالأشعة المبرمج منذ سنة 2014 الذي قال انه يحظى بالمتابعة اللازمة ومن المنتظر انجازه في وقت قريب.

وقد عاين وزير الصحة بالمستشفى الجهوي بقابس 9 سيارات إسعاف جديدة تم تسليمها للجهة وآلة تصوير الثدي التي تم تركيزها بقسم الأشعة بهذه المؤسسة الاستشفائية في نطاق برنامج “الصحة عزيزة” الممول من الاتحاد الاوربي بهدف تدعيم الخط الأمامي للصحة.

من جهة أخرى تابع فوزي مهدي سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بدار الشباب محمد علي بقابس وسير العمل بمسلك كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس، مطلعا على وضعية قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الذي ينتظر انطلاق أشغال التوسعة المعطلة منذ أشهر مما تسبب في تردي الخدمات الصحية بهذه المؤسسة الاستشفائية وجعل العديد من أقسامها تشتغل بنصف طاقة استيعابها.