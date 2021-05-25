تاسيس مجمع مصالح اقتصادية بين شركات ناشئة تونسية لتصدير الخدمات والسلع الى ليبيا

أمضت 10 شركات ناشئة ومؤسسات اقتصادية مجددة تونسية، الثلاثاء بطرابلس، ميثاق شراكة لتأسيس مجمع مصالح اقتصادية يهدف الى دعم تصدير الخدمات والسلع ذات القيمة المضافة العالية الى السوق الليبية.

ويرمي هذا المجمع، الذي تم توقيع ميثاق الشراكة بشانه، بمناسبة اختتام المنتدى والمعرض الليبي التونسي الذي ينظمه مجلس الاعمال التونسي الافريقي بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها وعديد الغرف من مختلف ربوع ليبيا من 23 الى 25 ماي 2021 بطرابلس، الى ضمان ولوج المؤسسات الناشئة التونسية الى السوق الليبية ومنها الى الاسواق الافريقية.

يذكر ان مشاركة هذه المؤسسات الناشئة في المعرض الليبي التونسي لاقت اقبالا باعتبار ما تتميز به من تجديد وابداع وقدرة على الانفتاح على الاسواق الواعدة.

وعبر مؤسسو هذا المجمع عن ثقتهم في نجاح هذه البادرة المدعومة من قبل مجلس الاعمال التونسي الافريقي ومؤسسة “هانس سايدل” الالمانية.

وتنشط هذه المؤسسات الناشئة التي أحدثها شباب متخرج من الجامعات التونسية، في مجالات متنوعة منها تكنولوجيات الصحة والتسويق الالكتروني والتوصيل الرقمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والاستشارات والتصميم ثلاثي الأبعاد وصناعة الآلات المتجددة وتشفير المعطيات وقاعدة بيانات ذكية..

وقال هارون وناس، صاحب مؤسسة “غو ستاف” المتخصصة في تسهيل العمل الذكي بين الأطباء، ان الشركات المعنية والتي تنشط مع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي امن بهؤلاء الشباب ومافتئ يشجع على التجديد والابتكار وروح المبادرة الخاصة، ستقوم ببعث نقطة اتصال في ليبيا لتسهيل المعاملات بينهم وبين المستثمرين او الحرفاء الليبيين.