قريبا الشروع في تلقيح العاملين في قطاع السياحة..

أعلنت وزارة السياحة في بلاغ أنه تقرّر الشروع خلال الأيام القليلة القادمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية (طب الشغل) والجامعات المهنية في القطاع السياحي، في عملية تلقيح دفعة أولى من العاملين في القطاع بصفة حضورية ودائمة بمؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار والمطاعم السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والأدلاء السياحيين والأعوان الذين تستوجب طبيعة مهامهم التعامل مباشرة مع السياح والوافدين على بلادنا موزعين على عدة مناطق بمختلف ولايات الجمهورية.

وأوضحت أنّ هذا القرار يأتي تبعا لإدراج القطاع السياحي ضمن القطاعات ذات الأولوية في التلقيح المضاد لفيروس كوفيد-19، باعتبار أن العاملين في هذا القطاع هم في الصفوف الأمامية لاستقبال الحرفاء من تونس ومن الخارج، وسعيا إلى حمايتهم وحماية التونسيين وكل الوافدين على هذه المؤسسات السياحية.