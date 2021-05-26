المهدية: وفاة 3 مصابين بفيروس “كورونا” وتسجيل 52 إصابة جديدة

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ141 عينة، صدرت اليوم الأربعاء، وفاة 3 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، بمعتمديات قصور الساف وملولش والجم من ولاية المهدية، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة.

وكشفت نفس النتائج، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 21 بشربان، و13 بالسواسي، و3 بالمهدية، وإصابتين بكل من قصور الساف والجم، وإصابة واحدة بالدائرتين الصحيتين ببومرداس وأولاد الشامخ.

وتماثل، في المقابل، 57 مصابا للشفاء التام ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11146 من أصل 12189 إصابة سجلتها الجهة، منها 365 حالة وفاة و678 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 936 مواطنا، اليوم، التطعيم ضد فيروس”كورونا”، ليعادل مجموع المنتفعين بالتلقيح منذ انطلاق العملية، 29664 منتفعا، من بينهم 10944 تلقوا الجرعة الثانية.

وأمن فريق طبي مختص، يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، بمركز التكوين المستمر التابع للمندوبية الجهوية للتربية، تلقيح نحو 634 من منظوري وزارة التربية تطبيقا لمنشور مشترك صدر عن وزارة الصحة العمومية ووزارة التربية، يقضي بتمتيع مهنيي التعليم الذين تجاوزوا 50 سنة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة بالتلقيح ضد الفيروس.

وسيجري تطعيم بقية الإطارات والأسلاك التابعة لمندوبية التربية بالمهدية، من الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة، في حملة جديدة تنطلق يوم الاثنين 31 ماي 2021.

وتتواصل نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر في حدود 100 بالمائة، فيما عادت الحالات النشطة للارتفاع بعد أن نزلت إلى 570 حالة يوم 19 ماي الجاري، مع استقرار معدل الوفيات منذ نحو الشهر في حدود حالتين يوميا (15 حالة خلال الأيام الـ7 الأخيرة).