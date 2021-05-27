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مجرم خطير يهدّد عون أمن بسيف و يشوّه وجه شاب.. وهذه التفاصيل

2021/05/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على مجرم خطير معروف بكنية “الساحلي” هدد عون امن بسيف في أحد انهج الحفصية خلال عملية القبض عليه، باعتبار انه مفتش عنه .

وكشفت الابحاث معه عن انه محل 9 مناشير تفتيش في قضايا عنف شديد وبراكاجات ، كما كان اعتدى على مواطن بهراوة على الرأس بجهة الحفصية لما نهاه عن الجلوس امام منزله لمعاقرة الخمر مع رفاقه ..

كما تبين انه نفذ براكاجا مروعا لشاب وشوه له وجهه بموسى بوسعادة لما تصدى له أثناء عملية نطره لهاتفه الجوال الذي كان يجري به مكالمة هاتفية.

وباستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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