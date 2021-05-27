وزارة الصحة: 53 حالة وفاة و1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 53 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1397 إصابة جديدة من مجموع 6529 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء الخميس في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم 26 ماي الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 12 ألفا و451 حالة وفاة.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 299 ألفا و331 شخصا بعد تعافي 476 مصابا.

ولم تعلن الوزارة في بلاغها اليوم عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما أعلنت عن أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 21.40 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.