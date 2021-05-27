قريبا اتفاقية شراكة تسمح لوزارة التربية باعتماد منصة “بيكس” المتخصصة في التكوين الإشهادي عن بعد

يوقع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والمعهد الفرنسي بتونس ومؤسسة “بيكس” (Pix) الفرنسية جوان المقبل اتفاقية شراكة تسمح للمركز باعتماد منصة “بيكس” المتخصصة في التكوين الإشهادي عن بعد.

ومن المرتقب توقيع هذه الاتفاقية فضلا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تهم التربية والتعليم العالي على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الفرنسية في تونس يومي 2 و3 جوان المقبل بحضور رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستكس.

وأفاد عزالدين زقروبة المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية لـ(وات) أن الاتفاقية ستمكن في مرحلة تجريبية أولى من تدريب ما بين 500 و600 أستاذ ومتفقد بيداغوجي. ومن المفترض أن يتواصل التكوين بعد توقيع الاتفاقية إلى نهاية السنة الحالية، وفق ما ذكره.

وأشار هذا المسؤول إلى أن المعهد الفرنسي بتونس سيتكفّل خلال المرحلة التجريبية الأولى بكامل مصاريف هذا التدريب الرقمي في منصة “بيكس” المعتمدة دوليا والمتخصصة في التعليم الإشهادي عن بعد لمختلف الشرائح.

وأفاد أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيقع مناقشة اتفاق شراكة مع مؤسسة “بيكس” لتعريب مضمون المنصة التدريبية من أجل وضعها على ذمة التلاميذ والطلبة والأساتذة في العالم العربي بمقابل مادي يذهب جزء من ربحه لوزارة التربية.

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد استقبل اليوم ملحق التعاون التربوي بالمعهد الفرنسي بتونس كريستوف كلونشي والمدير العام، والمدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عزالدين زقروبة، للحديث عن مشروع الاتفاقية المذكورة.