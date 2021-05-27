تطاوين: تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حالة وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، إلى 250 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الوفيات إلى 113 في معتمدية تطاوين الشمالية و47 في غمراسن و49 في معتمدية تطاوين الجنوبية و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في كل من رمادة والصمار و5 في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسب تحيينها للوضع الوبائي لهذا الفيروس، الذي نشر اليوم الخميس، 6 منها في تطاوين الشمالية، وإصابتان في كل من غمراسن وتطاوين الجنوبية.

وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات بهذه الجائحة منذ مارس 2020، إلى 4623 حالة تخضع، 6 منها للعلاج بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن وآخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.