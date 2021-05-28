بن عروس: تسجيل حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وامتداد عملية التلقيح للوحدات السجنية ودور المسنين



سجّلت اللّجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، 59 إصابة جديدة بهذا الفيروس، بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 152 اختبار فحص جديد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة، إلى 13260 إصابة، مع تسجيل تعافي 18 حالة، ووفاة حالة إضافية.

وتتواصل عملية التلقيح ضد الفيروس التاجي، لتشمل الوحدات السجنية ودور المسنين بالجهة، بعد أن انطلقت بداية الأسبوع عملية التلقيح لفائدة أسلاك التربية، حيث سجلت اللّجنة يوم أمس الخميس، القيام بـ54 تلقيحا لفائدة النزلاء بالسجن المدني بمرناق، و21 تلقيحا لفائدة المقيمين بدار المسنين بالجهة، و677 لفائدة إطارات التربية.

ووفقا لإحصائيات الإدارة الجهوية للصحة، فقد تقدم لتلقي التلاقيح بالمراكز الجهوية المفتوحة، يوم امس الخميس، 1266 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة يوم أمس بكافة النقاط المذكورة، 2018 جرعة.

ومازال المستشفى الجهوي بالياسمينات يأوي 44 مقيما بسبب الإصابة بالفيروس، يتوزعون على كل من اقسام الاستعجالي والطب الباطني والانعاش.