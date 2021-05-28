62 حالة وفاة و1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 62 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1702 إصابة جديدة من مجموع 6049 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء الجمعة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم 27 ماي الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 12 ألفا و513 حالة وفاة.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 299 ألفا و771 شخصا، بعد تعافي 440 مصابا.

ولم تعلن الوزارة في بلاغها اليومي عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما أعلنت عن أن نسبة التحاليل الايجابية اليومية 28.14 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.