صفاقس : 4 وفيات و130 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 4 وفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد و130 اصابة جديدة، مقابل تعافي 39 أشخاص، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره الى 1106 حالة وفاة، والاصابات بالفيروس الى 34938 اصابات، من بينها 33125 حالة تعاف.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم الأحد، عن الادارة الجهوية للصحة، بانه تم رصد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس من ضمن 556 تحليلا مخبريا، أجري امس السبت، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

وتشير ذات المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للحالة الوبائية بجهة صفاقس، الى انه يقيم حاليا 25 مريضا باقسام العناية المركزة، و169 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم في المصحات الخاصة بالجهة 33 مصابا بالوباء.