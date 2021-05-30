الخطوط الجزائرية تستأنف رحلاتها إلى تونس

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء أمس السبت، عبر حسابها الرسمي على تويتر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي.

وستستأنف الخطوط الجزائرية رحلاتها إلى عدد من الوجهات من بينها تونس، وذلك على إثر قرار السلطات بإعادة فتح حدودها بصفة جزئية، بداية من 1 جوان.

وستُسيّر الشركة، رحلة واحدة أسبوعية قسنطينة-تونس- قسنطينة، كل جمعة، بسعر يبلغ 591 دينارا تونسي.

وأفادت الخطوط الجزائرية أنه سيتم الشروع في بيع تذاكر الرحلات الدولية بداية من اليوم الأحد، عبر وكالات الخطوط الجوية الجزائرية.