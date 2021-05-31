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باجة: تجاوز عدد الملقحين ضد فيروس “كورونا” الـ20 ألف بعد فتح 3 مراكز إضافية

2021/05/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد بولاية باجة، حتى آخر الاسبوع المنقضي، 20 ألف شخص، وذلك بعد تعزيز مركز التلقيح بمدينة باجة بمركزين جديدين خلال الاسبوع المنقضي بكل من مجاز الباب ونفزة، مما ساهم في تقدم عملية التلقيح، خاصة بجنوب الولاية.
وقد بلغ عدد المتلقين للجرعة الاولى، 12639 منتفعا، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية، 7395 شخصا، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية، ناجي العطواني لـ”وات”، معتبرا ان هذه النسبة لاتزال دون المأمول، ودعا الى التسجيل بكثافة في منظومة “ايفاكس”.
تجدر الاشارة، إلى ان الوضع الوبائي بباجة خلال الاسابيع المنقضية، قد شهد ارتفاعا في الحالات الايجابية المكتشفة يوميا، والتي تتراوح بين 25 و35 بالمائة من جملة التحاليل المجراة.

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