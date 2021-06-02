ضبط 03 أشخاص وحجز كمية هامة من مخدّر القنب الهندي ومبلغ مالي

على إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشماليّة مفادها تعمّد شخص الإتجار في المواد المخدّرة مستغلا في ذلك إحدى الشقق بجهة سكرة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وقامت يوم 01 جوان 2021 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية بعد التنسيق مع النيابة العموميّة بمداهمة الشقة المذكورة وضبط المظنون فيه (32 سنة قاطن تونس العاصمة) وبتفتيش الشقة تفتيشا دقيقا تمّ العثور على كميات هامّة من مخدّر القنب الهندي معدّة للترويج وميزان إلكتروني ومبلغا ماليّا قدره 1350 دينارا ودفتر صكوك بنكيّة و02 هواتف جوّالة.

بالتحرّي مع المظنون فيه اعترف باتجاره في المواد المخدّرة كما اعترف أنه يتزوّد بها من أحد معارفه بجهة حيّ الخضراء تونس العاصمة والذي بنصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض عليه رفقة شخص ثالث (أعمارهما 32 و36 سنة قاطنين ولايتي تونس وأريانة) وحجزت لديهما كمية من مخدّر القنب الهندي وسيّارة يستغلانها في تنقلاتهما لترويج المخدّر المذكور.

بمراجعة النيابة العموميّة بأريانة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة”.