حجز بضاعة مهربة مختلفة بقيمة 587 ألف دينار

عاجل: دراسة تكشف عن صلة محتملة بين لقاح “فايزر” والتهاب عضلة القلب..وهذه التفاصيل..

رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي يوجه رسالة هامة للمواطنين..

تلقيح 23 ألف شخص يوم غرة جوان..وهذا العدد الجملي للملقحين منذ انطلاق الحملة..

المهدية: الفرق الطبية ترصد حالة وفاة و 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 37 مصابا

2021/06/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، حالة وفاة، و75 إصابة جديدة، مقابل تعافي 37 مصابا، وهو ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية التي شملت 233 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 24 بالمهدية و19 بالشابة و9 بالسواسي و8 بالجم و7 بهبيرة، إلى جانب 6 إصابات بقصور الساف وإصابتين (02) بسيدي علوان، مع وفاة مسن أصيل السواسي.

وتماثل، من جهة أخرى، 37 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11362 حالة.

وأحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، منذ ظهور الوباء، 12602 إصابة من بينها 376 حالة وفاة و864 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 597 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق حملة التلقيح، 34448، من بينهم 12914 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn