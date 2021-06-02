المهدية: الفرق الطبية ترصد حالة وفاة و 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 37 مصابا

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، حالة وفاة، و75 إصابة جديدة، مقابل تعافي 37 مصابا، وهو ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية التي شملت 233 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 24 بالمهدية و19 بالشابة و9 بالسواسي و8 بالجم و7 بهبيرة، إلى جانب 6 إصابات بقصور الساف وإصابتين (02) بسيدي علوان، مع وفاة مسن أصيل السواسي.

وتماثل، من جهة أخرى، 37 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11362 حالة.

وأحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، منذ ظهور الوباء، 12602 إصابة من بينها 376 حالة وفاة و864 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 597 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق حملة التلقيح، 34448، من بينهم 12914 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.